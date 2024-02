Stiri pe aceeasi tema

- Volumul creditelor ipotecare in lei acordate de banci s-a dublat in ultimele trei luni din 2023, raportat la situatia inregistrata in perioada similara din 2022, si a depasit 10 miliarde de lei, potrivit celor mai noi date publicate de Banca Nationala a Romaniei, citate intr-un comunicat al unei companii…

- OMV Petrom, cea mai mare companie dupa cifra de afaceri din Romania, și-a prezentat rezultatele financiare impresionante pentru anul 2023, cu performanțe solide in ciuda condițiilor dificile de pe piața. Directorul general al companiei, Christina Verchere, a anunțat, de asemenea, investiții semnificative…

- Grupul Volkswagen anunța ca planurile pentru America de Nord se bazeaza pe electrificare, considerata o oportunitate. Arno Antlitz, directorul financiar al grupului, susține ca „toata lumea incepe de la zero” pe piața electrica.Volkswagen Group va lansa in SUA și in celelalte țari din America de Nord…

- ”In luna decembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,6% fata de luna noiembrie 2023. In luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 3,4%”,…

- Dupa mai multe luni de speculatii, in care mai multe surse au sustinut ca Fossil renunta la smartwatch-uri, decizia a fost anuntata oficial de compania americana. Fossil a confirmat pentru jurnalistii de la The Verge ca renunta la piata de smartwatch-uri si nu va mai lasa vreun model nou dupa Gen 6.…

- Incepand de ieri, 13 Decembrie 2023, a fost redeschis complet traficului de pe Podul Ovidiu, din judetul Constanta, situat pe drumul national DN 2A, km 196 739, in urma reabilitarii facute. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane au fost finalizate lucrarile la Podul…

- Directorul general al unei societați de brokeraj in domeniul asigurarilor a incercat sa interzica unei alte firme, dintr-un alt județ, sa mai foloseasca denumirea de „Transilvania Broker”, pe care a inregistrat-o la OSIM.

- Din cele 642.344 de intreprinderi, 328.387 activau in sectorul ”Servicii de piata”, 176.200 in comert, 77.068 in constructii, iar 60.689 in industrie. ”Comparativ cu anul 2021 numarul total de intreprinderi a crescut cu 2,9%. La sfarsitul anului 2022, sectorul industrie insuma 60.689 intreprinderi,…