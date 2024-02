Specialiştii estimează scăderea dobânzilor şi scumpirea locuinţelor în 2024 Volumul creditelor ipotecare in lei acordate de banci s-a dublat in ultimele trei luni din 2023, raportat la situatia inregistrata in perioada similara din 2022, si a depasit 10 miliarde de lei, potrivit celor mai noi date publicate de Banca Nationala a Romaniei, citate intr-un comunicat al unei companii imobiliare. ”Piata de creditare revine in forta, dupa o perioada extrem de grea marcata de incertitudini si costuri de finantare ridicate. Tot mai multi romani cauta acum sa ia un imprumut si sunt din ce in ce mai interesati sa colaboreze cu un broker de credite pentru a obtine cele mai avantajoase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

