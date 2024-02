Stiri pe aceeasi tema

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- Romania si Marea Britanie au o relatie foarte puternica pe plan bilateral in materie de aparare, iar Londra ia in considerare sa participe la coalitia recent infiintata in Marea Neagra intre Romania, Turcia si Bulgaria pentru deminarea apelor, a spus ambasadorul britanic, care si-a inceput recent misiunea…

- Adresandu-se la reuniunea Assiom Forex de la Genova, Panetta a spus ca urmatoarea miscare de politica monetara trebuie sa reflecte o situatie in care dezinflatia este in curs si o spirala salariale-pret este putin probabila, in timp ce majorarile dobanzilor se dovedesc a avea un efect mai puternic asupra…

- Agentia de securitate interna a tarii din Caucazul de Nord sustine ca explozibilii erau ascunsi intr-un transport de baterii auto care a intrat in Georgia in ianuarie. Pe cale terestra, venind din Ucraina, via Romania, Bulgaria si Turcia, incarcatura fiind confiscata la granita Georgiei cu Rusia.Intr-un…

- ”Prin Marius Lulea, prim-vicepresedinte, AUR si-a exprimat ingrijorarea referitoare la presiunea pusa asupra sistemului monetar si a transmis si pe aceasta cale ca nu isi doreste sub nicio forma ca aceasta presiune sa se accentueze. De asemenea, prim-vicepresedintele AUR a subliniat preocuparea fata…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- Bulgaria, Romania si Turcia planuiesc sa incheie saptamana viitoare un acord de cooperare pentru deminarea Marii Negre, a anuntat joi seara ministrul apararii bulgar Todor Tagarev, citat de EFE."Razboiul din Ucraina, inceput de Rusia, implica riscuri pentru teritoriul nostru, pentru securitatea transportului…