Nu a fost imediat clar ce a cauzat scaderea bitcoin, care se tranzactioneaza 24 de ore pe zi. Bitcoin este inca in crestere cu aproximativ 57% in acest an, iar scaderea inceputa din timpul noptii de joi spre vineri a avut loc de la maxime aproape record. Criptomoneda a crescut in ultimele luni, in parte datorita anticiparii si apoi a cererii din partea noilor ETF-uri pentru bitcoin care au fost lansate in SUA in ianuarie. ”Cred ca este o miscare sanatoasa. Inlaturam o parte din parghia care s-a acumulat in sistem”, a spus CEO-ul Crypto.com Kris Marszalek la emisiunea ”Squawk Box” de la CNBC, adaugand…