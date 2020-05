Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de la Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021 ia amploare dupa ce astazi au fost publicate date raportul de cenzori, de catre evz.ro, care a dezvaluit ca directorul executiv Simona Neumann a facut deconturi ilegale, iar, in replica, aceasta l-a atacat pe președintele asociației,…

- Masurarea temperaturii la distanța se practica in aeroporturi prin sisteme de scanare in masa, prin care se identifica persoanele cu febra dupa poza acestora. Mai multe țari, inclusiv Romania, au astfel de sisteme la sosire so in unele situații chiar și la imbarcare ele fiind activate cand exista un…

- Politia poloneza a oprit sambata o manifestatie antiguvernamentala in capitala Varsovia, unde manifestantii au denuntat "incalcarea drepturilor si libertatilor civice", dar si masurile de sustinere a economiei, considerate insuficiente in vremea pandemiei, relateaza AFP.Un important dispozitiv…

- Interacțiunea cu colegii, dar și cu cadrele didactice in spațiul on-line este imposibila pentru mii de elevi din județul Dolj. Conform datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 11,9% din populația școlara a județului nu dispune de un desktop, un laptop, o tableta sau macar de telefon.…

- Zeci de voluntari din Ramnicu Valcea, sub coordonarea Primariei, sunt pregatiti sa-i ajute pe varstnicii din municipiu sa-si faca cumparaturile de baza. Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei municipiului Ramnicu Valcea a centralizat propunerile venite din partea mai multor asociatii sau…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica Timiș, Mariana Radulescu, a fost schimbata, astazi, din funcție. Noua echipa este formata din medicul Mihaela Valcovici, care vine de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și face paret din comisia de sanatate a PNL Timiș, și ca adjunct medicul Flavius…

- Carmen Uscatu (Asociatia ”Daruieste Viata”) reclama ca un secretar de stat din Ministerul Sanatatii nu raspunde la telefon de trei zile, desi e singura persoana care ar putea decide in privinta productiei de biocide: Covid e Colectiv, dar la puterea a 10-a.

