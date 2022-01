Stiri pe aceeasi tema

- Remuneratia primita in 2021 de directorul general de la Apple Inc, Tim Cook , a fost de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise joi catre autoritatile bursiere, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Gratie recompenselor sub…

- Remuneratia primita in 2021 de directorul general de la Apple Inc, Tim Cook , a fost de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise joi catre autoritatile bursiere, informeaza Reuters. Gratie recompenselor sub forma de actiuni…

- Remuneratia primita in 2021 de directorul general de la Apple Inc, Tim Cook , a fost de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise joi catre autoritatile bursiere, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Remuneratia primita in 2021 de directorul general de la Apple Inc, Tim Cook , a fost de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise joi catre autoritatile bursiere, scrie Reuters .Gratie recompenselor sub forma de actiuni de care…

- Remuneratia primita in 2021 de directorul general de la Apple Inc, Tim Cook , a fost de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise joi catre autoritatile bursiere, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Gratie recompenselor sub…

- Apple Inc a devenit prima companie din SUA care a ajuns la o capitalizare de piata de 3.000 de miliarde de dolari, datorita increderii investitorilor ca producatorul de iPhone-uri va lansa in continuare cele mai bune produse, in conditiile in care exploreaza noi domenii, cum ar fi vehiculele autonome…

- Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat companiile americane Amazon.com si Apple Inc cu peste 200 de milioane de euro pentru practici anticoncurentiale in vanzarea de produse Apple si Beats. Autoritatea pentru concurenta din Italia a precizat ca, in conformitate cu prevederile unui contract…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…