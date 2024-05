Stiri pe aceeasi tema

- Compania Revolut intenționeaza sa investeasca peste 100 de milioane de dolari in Mexic in acest an, a declarat miercuri, pentru Reuters, unul dintre directori. Directorul executiv din Mexic, Juan Miguel Guerra, a declarat intr-un interviu ca cea mai mare parte a planului de investiții va fi folosita…

- Statele Unite ale Americii vor vinde Ucrainei echipamente in valoare de pana la 138 de milioane de dolari pentru intretinerea si modernizarea sistemelor sale HAWK de aparare impotriva atacurilor ruse cu drone si rachete, a declarat marti pentru Reuters sub acoperirea anonimatului un oficial din Departamentul…

- Canada va contribui cu peste 40 de milioane de dolari canadieni (29,40 milioane dolari SUA) la initiativa ceha vizand cumpararea a 800.000 de obuze de artilerie din tari terte pentru Ucraina, a afirmat marti ministrul canadian al apararii, Bill Blair, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Contributia…

- Allen Weisselberg, in varsta de 78 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil al tatalui lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization din 2005 si pana in 2021, a fost adus incatusat, luni, la un tribunal la New Yor, potrivit unor jurnalisti.…

- Donald Trump nu poate depune garanția completa și face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care il obliga la plata a 454,2 milioane de dolari, in cazul de frauda civila din statul New York, relateaza Reuters, citata de News.ro. Avocații…

- Statele Unite ofera o recompensa de pana la 15 milioane de dolari (13,9 milioane de euro) pentru informatii care sa conduca la identificarea sau localizarea liderilor retelei de criminalitate informatica Lockbit, a anuntat miercuri Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Marti, politiile americana,…

- Donald Trump trebuie sa plateasca o amenda de 354,9 milioane de dolari pentru ca și-a supraestimat in mod fraudulos averea neta in scopul de a-și pacali creditorii, a decis vineri, 16 februarie, un judecator din New York, provocandu-i fostului președinte american un nou eșec juridic intr-un proces civil…

