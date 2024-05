O profesoara de liceu din Arkansas, care a aparut la o emisiune celebra in SUA dupa ce elevii i-au facut o dedicație speciala, va merge la inchisoare pentru ca a abuzat sexual de zeci de ori un copil. Heather Hare, de 33 de ani, care este casatorita, a fost condamnata la 13 ani de inchisoare […] The post VIDEO. O profesoara care a facut sex cu un elev de 17 ani, in casa ei, in mașina, chiar și in clasa, condamnata la 13 ani de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .