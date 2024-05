Consilier PNL, strivit în propria maşină de un bolovan căzut de pe munte Un politician PNL din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, dupa ce mașina in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont. Tanarul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs pe pe DN 79A, in zona localitații Gurahont, județul Arad. […] The post Consilier PNL, strivit in propria masina de un bolovan cazut de pe munte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un politician PNL din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, dupa ce mașina in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont. Tanarul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD.

- Un consilier judetean din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, luni seara, dupa ce pe autoturismul in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont, el fiind luat cu elicopterul pentru a fi dus la spital. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, care…

