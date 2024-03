Direcția Silvică a dat startul la reîmpăduriri CARAȘ-SEVERIN – Ca in fiecare, in perioada 15 martie – 15 aprilie se desfașoara campania denumita generic „Luna plantarii arborilor“! Avand in vedere condițiile climatice favorabile, campania de impaduriri a fost demarata, neoficial, inca din cursul lunii februarie, astfel ca intre timp au fost deja finalizate lucrarile de impadurire pe 15 ha, iar cele de completari pe 10 ha. Startul oficial al campaniei s-a dat insa, vineri dimineața, in șantierul de impaduriri Doman, de pe raza Ocolului Silvic Reșița. „Aici, cat și șantierele de pe Drumul Dognecei și de la Soceni, ne vom concentra pe completari… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

