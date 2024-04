Stiri pe aceeasi tema

- Impaduriri masive in Argeș Regia Nationala a Padurilor – Romsilva anunta ca va reimpaduri peste 340 de hectare de fond forestier afectate de calamitati, in urma unei investitii de peste 18 milioane de lei, fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta. ”Regia Nationala a Padurilor – Romsilva…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va reimpaduri 341,1 hectare afectate de calamitați, precum doboraturi de vant, atacuri de daunatori sau fenomenul de uscare, cu o investiție de 18.266.449 lei, fonduri europene accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Din acestea, 43,93 hectare…

- Angajații Ocolului Silvic Baia Sprie din cadrul Direcției Silvice Maramureș au inceput scosul puieților forestieri de brad din pepiniera silvica Mogoșa, inaintea campaniei de impaduriri de primavara. Cei 22 de mii de puieți forestieri au varsta de 5 ani. Regia Naționala a #Padurilor – #Romsilva produce…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet , impreuna cu directorul general Romsilva , Maris-Dan Siiulescu, au plantat mai mulți puieți de arbori, pentru a marca, in mod simbolic, inceputul Lunii Plantarii Arborilor. Startul Lunii Plantarii Arborilor a fost dat in cadrul unei acțiuni de impadurire organizata…

- Potrivit unui comunicat al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, ocoalele silvice din subordinea institutiei urmeaza sa planteze in cursul acestui an, in cele doua campanii – de primavara si de toamna – aproximativ 26 milioane de puieți forestieri, regenerandu-se, in același timp, peste 12.000…

- Regia Naționala a Padurilor Romsilva a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca in acest an va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din acestea, 8.102 hectare vor fi regenerate natural, iar alte 3.985…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat anul trecut, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, 25,52 milioane de puieți forestieri, regenerand 14.368 hectare fond forestier proprietatea publica a statului, cu 9,9% mai mult decat programul inițial. Astfel, au fost realizate…