Deputatul Florin-Alexandru Alexe : noi modificări legislative pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere! Plenul Camerei Deputaților a adoptat o lege importanta, inițiata de PNL, care iși propune sa vina in sprijinul administrațiilor locale. „Prin adoptarea acestei legi, o sa fie posibila trecerea drumurilor forestiere, a cailor ferate forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor cu titlu gratuit din domeniul public al statului in domeniul public al unitaților administrativ — teritoriale. In plus, legea prevede și trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea MMAP, prin Regia Naționala a Padurilor – Romsilva in domeniul privat al statului la solicitarea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

