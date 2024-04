Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Regiei Nationale a Padurilor (RNP), pana in prezent, in cadrul campaniei de impaduriri din aceasta primavara, directiile silvice din tara au plantat peste 5,2 milioane de puieti, fiind astfel lucrari de impaduriri pe 973 hectare. In plus, au mai fost regenerate…

- Angajații Ocolului Silvic Baia Sprie din cadrul Direcției Silvice Maramureș au inceput scosul puieților forestieri de brad din pepiniera silvica Mogoșa, inaintea campaniei de impaduriri de primavara. Cei 22 de mii de puieți forestieri au varsta de 5 ani. Regia Naționala a #Padurilor – #Romsilva produce…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat, vineri, la o actiune de plantare pe raza Ocolului Silvic Bacau, cu ocazia Lunii Plantarii Arborilor, marcata anual intre 15 martie si 15 aprilie. Potrivit datelor transmise de minister, in cadrul actiunii, pe o parcela de 1,5 hectare vor fi plantati 3.750…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din acestea, 8.102 hectare vor fi regenerate natural, iar alte 3.985…

- Regia Naționala a Padurilor inregistreaza o premiera negativa din punct de vedere financiar. Surse din cadrul Romsilva susțin ca este pentru prima data in ultimii ani cand indicatorii privind profitul brut previzionat pentru anul urmator este pe minus, scrie jurnalistul de investigație Andrei Ciurcanu,…

- Peste 25 de milioane de puieti forestieri au fost plantati in padurile de stat, fiind astfel regenerate 14.368 de hectare, arata datele publicate, marti, de Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, informeaza AGERPRES . Actiunile de plantare au avut loc in cadrul celor doua campanii de impaduriri,…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat anul trecut, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, 25,52 milioane de puieți forestieri, regenerand 14.368 hectare fond forestier proprietatea publica a statului, cu 9,9% mai mult decat programul inițial. Astfel, au fost realizate…

