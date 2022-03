Din seria „bâlbele Guvernului”. Se abrogă și formularul PLF Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o ordonanta de urgenta privind abrogarea Formularului de Localizare a Pasagerului (PLF). Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, care ne anunța cu doar o zi in urma ca PLF va fi in continuare obligatoriu de completat. Totul dupa ce […] The post Din seria „balbele Guvernului”. Se abroga și formularul PLF appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

