Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 9 ani de la prima participare la Splash! Vedete la apa, Piticu de la trupa Simplu a ajuns iar in finala saptamanii. Concurentul a reușit sa ridice intreaga sala in picioare cu saritura pe care a executat-o astazi. Jurații au fost uimiți de acesta!

- Dima Melnic e unul dintre concurenții care astazi se vor lupta pentru premiul de 10.000 de lei la Splash! Vedete la apa. Tanarul de 35 de ani a uimit juriul cu saritura facuta alaturi de tatal și fratele sau, dar și cu saltul invididual pe care l-a avut de la 10 metri. Ce note a primit de la jurați.

- Natalia Mateuț, saritura spectaculoasa la Splash! Vedete la apa! Prezentatoarea Antena Stars a primit in ediția din aceasta seara note mari de la juriu. A urcat pana la platforma de 10 metri, și a reușit sa ii lase pe toți cu gura cascata.

- Florin Pastrama a avut parte de cel mai sever antrenor la Splash! Vedete la apa, fiind vorba despre soția lui. Brigitte la insoțit chiar și la antrenamentele dinaintea sariturii pe care avea sa o faca, iar aceasta a ținut sa-i spuna soțul daca face bine sau nu. Saritura executata in aceasta seara a…

- Natalia Mateuț, prezentatoarea Antena Stars, a decis sa-și invinga frica de inalțime și sa arate tuturor ceea ce poate, astfel ca tanara a acceptat provocarea Splash! Vedete la apa, astfel ca a realizat o saritura spectaculoasa. Ea a urcat pana la platforma de 10 metri lasandu-i pe jurați cu gura cascata.

- Irisha a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa 2022, iar apariția sa a fost una de excepție. Cantareața a purtat in prima ediție a sezonului 5 un costum de baie decupat care a atras atenția.

- Ana Odagiu a acceptat provocarea de a sari la Splash! Vedete la apa, sezonul 5. Actrița a fost curajoasa și a urcat pana la platforma de 7 metri, insa a avut parte de o situație dificila, motiv pentru care juratul Cosmin Natanticu și-a facut cruce.

- Laurette Atindehou a revenit dupa o pauza de aproape zece ani in lumea emisiunii „Splash! Vedete la apa”. Și recunoaște ca a facut-o in ciuda fobiei sale fața de apa! Laurette revine pe sticla. Ce emisiune va prezenta frumoasa vedeta „Nu am o relație buna cu apa nici astazi! Poate doar emisiunea asta…