Stiri pe aceeasi tema

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție barbații investesc o anumita suma de bani, in funcție de increderea pe care o au in abilitațile partenerului. Iata cine a investit cel mai mult, dar și cel…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. Concurenții au avut parte de prima provocare care le-a cam dat batai de cap. Iata de ce „surpriza” a avut parte cuplul mai puțin norocos in aceasta seara.

- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1 urmeaza marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu. Cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, aliniaza la start 9 perechi de vedete, gata sa se intreaca pentru a obține titlul…

- Emoții din plin, dar și momente distractive pentru cuplurile din competiția fenomen a Antenei 1, Power Couple – La bine și la greu, aseara, la evenimentul de lansare a show- ului prezentat de Dani Oțil, care va avea premiera pe 5 februarie! Concurenții au avut ocazia sa vizioneze primele imagini din…

- Au mai ramas 5 zile pana la marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu! Show-ul care redefinește relația de cuplu aduce la Antena 1, din 5 februarie, o competiție electrizanta, in care adrenalina, emoțiile și tensiunea se impletesc cu umorul, pe parcursul a 18 probe spectaculoase.9 cupluri…

- Nameți de peste doi metri inalțime in urma ninsorilor și a viscolului de zilele trecute pe DN 28B, la limita județelor Iași și Botoșani. Imagini din zona Maxut (jud. Iași), unde echipele Secției Drumuri Naționale Iași intervin in acest moment cu autofreza pentru largirea larții carosabile.Circulați…

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber. Sesiunea de dimineata incepe la 09.30 cu seriile din…

- David Popovici a castigat o prima medalie de aur la Campionatul National in bazin de 25 de metri de la Otopeni. El s-a impus la 100 de metri liber, conform CS Dinamo.Elevul antrenorului Adrian Radulescu va aborda cate o proba in fiecare zi din cele patru de concurs, astfel: 100 m liber (joi), 200…