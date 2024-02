Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, incepe etapa a treia in competiția Power Couple Romania – La bine și la greu. Doua cupluri au ieșit deja din concurs – așadar, șapte perechi au mai ramas in lupta pentru primul titlu de Power Couple din Romania și premiul cel mare, care poate ajunge pana la 50.000 de euro. Diseara,…

- In ediția de luni, 19 februarie, la Power Couple Romania, fetele schimba o roata la 30 de metri inalțime. Apare un moment tensionat pentru una dintre perechi, iar Dani Oțil oprește proba unei concurente.In aceasta seara, incepe etapa a treia in competiția „Power Couple Romania – La bine și la greu”.…

- Moment tensionat pentru una dintre echipe, in aceasta seara. Șapte perechi au mai ramas in lupta pentru primul titlu de Power Couple din Romania și premiul cel mare, care poate ajunge pana la 50.000 de euro.

- Seara grea pentru baieți la Power Couple Romania – La bine și la greu: proba lor de la inceputul etapei a doua a competiției s-a dovedit de netrecut. Niciunul dintre concurenți nu a ajuns la rezultatul corect al ecuației rezolvate pe parbrizul mașinii invartite ca la rotisor. Astfel, toate cuplurile…

- Intensitatea probelor crește la Power Couple Romania! Incepe a doua etapa a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil: in seara aceasta, la Antena 1, de la ora 20:30, urmeaza proba barbaților – un test ca o rostogolire palpitanta printre amintiri.

- Una dintre cele mai așteptate probe de la Power Couple Romania s-a desfașurat in ediția de aseara a competiției fenomen de la Antena 1: barbații au intrat in sala de nașteri! Altfel spus, aseara a venit randul domnilor la prima lor proba din concurs – și nu a fost deloc una ușoara: concurenții au experimentat…

- Dupa ce Dani Oțil le-a oferit baieților un buget virtual de 2000 de euro, aceștia au facut primele investiții. Radu Siffredi a investit suma de 600 de euro. A fost convins ca iubita lui se va descurca de minune la proba de cațarare.

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție Oana Matache a fost cea care a dat startul probelor fetelor. Iata cum s-a descurcat și ce intrebari i-a pus Radu Siffredi.