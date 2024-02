Stiri pe aceeasi tema

- Emoții, adrenalina și mult umor la premiera de ieri seara Power Couple Romania – La bine și la greu. Prima ediție a celei mai incitante competiții a cuplurilor a aliniat la start noua perechi de vedete, pregatite sa treaca prin situații incredibile pentru

- Emoții, adrenalina și mult umor la premiera de ieri seara Power Couple Romania – La bine și la greu. Prima ediție a celei mai incitante competiții a cuplurilor a aliniat la start noua perechi de vedete, pregatite sa treaca prin situații incredibile pentru titlul de primul Power Couple din Romania. Reality…

- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1 urmeaza marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu. Cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, aliniaza la start 9 perechi de vedete, gata sa se intreaca pentru a obține titlul…

- Oana Matache și Radu Siffredi formeaza un cuplu de aproximativ un an, iar relația lor a starnit multe controverse la inceput. Cuplul a povestit cum s-a cunoscut, dar și cum a inceput povestea lor de dragoste.„Power Couple Romania – La bine și la greu”, show-ul care redefinește relația de cuplu, incepe…

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, aduce la Antena 1, din 5 februarie, 9 cupluri de vedete pregatite sa se-ntreaca in probe spectaculoase pentru titlul de primul Power Couple din Romania și premiul cel mare, de pana la 50.000…

- Din 5 februarie, la Antena 1, Power Couple Romania – La bine și la greu provoaca noua cupluri de vedete sa treaca prin teste extreme, dar și situații comice care vor scoate la iveala cat de bine se cunosc cu adevarat partenerii, cata incredere au, de fapt, unul in celalalt și care sunt punctele tari…

- Emoțiile și adrenalina au atins nivele record in competiția America Express – Drumul Soarelui, in special in timpul probei spectaculoase de zbor acrobatic. In ediția de marți, 26 decembrie, telespectatorii vor asista la desemnarea celor doua echipe finaliste, un moment decisiv in aceasta competiție…