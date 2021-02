Dilemele vaccinării: Africa de Sud suspendă utilizarea serului Oxford; Ungaria aprobă imunizarea cu Sputnik V Autoritațile sanitare din Africa de Sud au decis sa suspende utilizarea vaccinului AstraZeneca in urma unor cercetari care arata ca este mai puțin eficient impotriva mutației coronaviruslui din țara. Și Ungaria și-a schimbat atitudinea cu privire la vaccinurile din Vest și a aprobat, duminisa, utilizarea serului rusesc Sutnik V. Guvernul planuise sa administreze serul AstraZeneca […] The post Dilemele vaccinarii: Africa de Sud suspenda utilizarea serului Oxford; Ungaria aproba imunizarea cu Sputnik V appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

