- Zoi Halasti și-a vazut afacerea distrusa de flacari. La fel ca alti localnici de pe insula Evia, si ea este suparata pe autoritați. Un pompier a fost surprins chiar cu o țigara in mana.

- ​Grecia a început vineri sa rasufle ușurata dupa ce incediile infernale au fost aduse, în sfârșit, sub control, chiar daca restul țarilor din sudul Europei sunt înca sub alerta din cauza înmulțirii incendiilor favorizate canicula, transmite AFP.”De ieri (joi).…

- Pompierii italieni au continuat miercuri sa se lupte cu incendiile in Sicilia, unde termometrele au aratat temperaturi de aproape 49 de grade Celsius, fiind depasit recordul european de temperatura, inregistrat in Atena, in 1977, cand au fost raportate temperaturi de 48 de grade Celsius, informeaza…

- Grecia lupta sambata, pentru a cincea zi consecutiv, cu incendiile violente de vegetație care afecteaza zone intinse ale țarii, noteaza Greek Reporter . Una dintre cele mai grave situații este in insula Evia, a doua ca marime din Grecia, unde, in noaptea de vineri spre sambata, 1.153 de persoane au…

- Incendiile din Grecia se extind cu repeziciune dar ce e mai rau abia acum urmeaza, a avertizat premierul elen. Astazi sunt prognozate rafale puternice de vant, iar țara este ca un butoi de pulbere, spune șeful guvernului de la Atena. Cele mai puternice și periculoase focare sunt cele din Attica - din…

- Pompierii continua sa se lupte impotriva incendiilor majore cu care se confrunta Grecia, inclusiv cu unul care ar putea pune in pericol situl arheologic al primelor jocuri olimpice antice, relateaza Euronews . Forțe impresionante de intervenție au fost dislocate langa satul Olimpia Antica pentru a proteja…

- Vremea calda si uscata si vantul puternic alimenteaza incendiile de vegetatie din mai multe parti ale sudului Europei. Pe insula italiana Sardinia, 20.000 de hectare de padure si teren agricol au fost distruse, iar peste 1.500 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele. Mai multe echipe…

- Avertisment pentru romanii care calatoresc in Grecia Foto: Arhiva. RADOR - În Grecia, joi va fi greva generala timp de 24 de ore - avertizeaza Ministerul român de Externe. Vor fi afectate mai multe sectoare, printre care si transportul public, cu exceptia celui aerian. În…