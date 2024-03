Stiri pe aceeasi tema

- Relatarile despre activarea unor carduri SIM israeliene de catre teroristi cu putin timp inainte de atacul de la 7 octombrie 2023 de pe teritoriul Israelului provoaca un val de emotie in statul israelian, relateaza luni media locale.

- Statele Unite au refuzat marți, din nou, un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind razboiul Israel-Hamas, blocand cererea de incetare imediata a focului in scop umanitar, exercitandu-și astfel pentru a treia oara dreptul de veto intr-o astfel de imprejurare, noteaza…

- Faza intensiva a razboiului "se va incheia in curand" in sudul Fasiei Gaza, unde atacurile israeliene sunt in prezent cele mai puternice, a anuntat luni ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Am spus clar ca etapa intensiva a operatiunilor va dura aproximativ…

- Statul israelian ar fi respins o propunere a Hamas prin care teroriștii se ofereau sa elibereze ostatici, in trei etape. In schimbul acestor eliberari de ostatici, Hamas cerea Israelului sa inceteze focul in Fașia Gaza, dezvaluie site-ul de știri Axios din SUA. Liderii Hamas ar fi lansat aceasta propunere…

- Egiptul a confirmat joi ca a inaintat o propunere-cadru pentru a pune capat razboiului din Gaza, inclusiv un plan in trei etape pentru incetarea focului. Planul așteapta sa primeasca raspunsuri din partea parților implicate, urmand ca apoi Egiptul sa ofere mai multe detalii despre acest plan, a declarat…

- Razboiul din Fasia Gaza "va dura mai mult de cateva luni, a avertizat joi, la Tel Aviv, ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, in timpul unei vizite in Israel a consilierului american pentru securitate nationala Jake Sullivan, informeaza AFP, citata de Agerpres."Hamas este o organizatie terorista…

- Inaintea votului amanat de vineri, 8 decembrie 2023, al Consiliului de Securitate al ONU asupra cererii de incetare imediata a focului in Fașia Gaza, Statele Unite ale Americii au anunțat ca nu sprijina apelurile pentru o astfel de masura. SUA au drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU. „Hamas…

- Fortele Armate israeliene anunta ca l-au ucis pe comandantul batalionului Shati al Hamas intr-un atac aerian. De asemenea, Israelul isi extinde operatiunile terestre in toata Fasia Gaza.Israelul l-a „eliminat” duminica pe comandantul Batalionului Shati al Hamas intr-un atac aerian al unui avion de…