DiCaprio nu a donat 10 milioane de dolari Ucrainei. Povestea propagării fantastice a unui fake news O știre falsa, potrivit careia actorul Leonardo DiCaprio ar fi facut o donație de 10 milioane de dolari Ucrainei a fost repetata saptamana aceasta de mass-media din intreaga lume și preluata de zeci de mii de persoane pe rețelele de socializare, potrivit CNN. Articolele și postarile de pe rețelele de socializare susțineau ca DiCaprio are legaturi cu Ucraina deoarece raposata sa bunica din partea mamei s-a nascut in Odessa. Unele dintre articole susțineau ca donația de 10 milioane de dolari a lui DiCaprio a fost anunțata de o organizație numita Fondul Internațional Vișegrad. DiCaprio nu a facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

