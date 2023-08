Stiri pe aceeasi tema

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri si profit net in crestere, in linie cu strategia comunicata. Veniturile Aquila au depasit 1,1 miliarde…

- ”Consiliul de Administratie al Biofarm informeaza actionarii asupra semnarii Promisiunii Bilaterale de Vanzare – Cumparare avand ca obiect instrainarea imobilului detinut de subscrisa in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre societatea Iancu de Hunedoara Residence SRL sau catre…

- ”Cristina Mahika-Voiconi a preluat oficial functia de director general al Libra Internet Bank, odata cu avizarea primita in acest sens din partea Bancii Nationale a Romaniei”, anunta banca. Cristina Mahika-Voiconi face parte din echipa Libra Internet Bank din 1999 si are o experienta solida in functii…

- Mandatul de director general al lui Misa Popic la Romaero a fost prelungit cu cinci luni de catre Consiliul de Administratie, potrivit unui raport al companiei remis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Prin decizia nr. 14/24.07.2023, Consiliul de Administratie al Romaero a decis acordarea unui…

- Primii 10 constructori din Romania, dupa cifra de afaceri din 2022, au realizat impreuna afaceri de circa 12,8 miliarde lei anul trecut, pe primele locuri clasandu-se Spedition UMB, Tehnostrade și SA & PE Construct, toate companii controlate de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, numit și „regelui asfaltului”, potrivit…

- Consiliul de Administratie al Grupului Bancii Mondiale (WBG) a aprobat vineri cel de-al doilea imprumut, in valoare de 591,9 milioane euro, pentru Politici de Dezvoltare (Development Policy Loan, DPL) pentru a sprijini o crestere incluziva si verde in Romania, informeaza Banca Mondiala printr-un comunicat,…

