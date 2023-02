Alunecarea de teren produsa la Autostrada A10, aflata inca in garantie, a avut loc in apropiere de Alba Iulia, iar circulatia este inchisa pentru 30 de zile incepand de la 1 februarie 2023. Imaginile filmate la fata locului, vineri, arata ca o bucata de asfalt de mari dimensiuni s-a rupt din autostrada si a plecat […] The post Dezastrul de pe Autostrada A10 Sebeș - Turda. Vezi cum arata zona inchisa in urma alunecarii de teren first appeared on albaiuliainfo.ro .