Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Accident rutier pe Autostrada A1 Sebeș – Oraștie, in zona Pianu. Doua mașini s-au oprit in parapete Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza, pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie, in zona Pianu. Din primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate doua mașini. Evenimentul…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Sorin Grindeanu (PSD), ministrul Transporturilor, a declarat ca primii kilometri, 14 la numar, din Autostrada A7 Ploiești – Buzau ar putea fi deschiși circulației in luna august. „Pe cele trei loturi ale Autostrazii Ploiești-Buzau (63,25 km, parte a #A7) lucrarile avanseaza…

- ”Expresul DEx4 de Tureni trage la peron in 2024? Ciotul de nici 5 kilometri de drum expres care va face legatura dintre Autostrada A3 si DN1 pastreaza sanse foarte mici de a fi inaugurat in decembrie 2024, avand termen contractual de finalizare februarie 2025. Este primul proiect din „Superliga” al…

- Un accident s-a produs in aceasta seara, pe varianta, la intrarea in Turda dinspre Alba Iulia. Conform primelor informații, este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, un BMW și un VW. Din cate se pare, nu exista victime. La fața locului s-a deplasat un echipaj de Poliție, care stabilește…

- Un incident șocant, produs, din primele informații, in urma unei șicanari in trafic, a ajuns in atenția polițiștilor constanțeni. Se fac cercetari. Șicanarea in trafic s-a produs in statiunea Eforie Sud. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politistii din Eforie…

- Barbați din Alba Iulia și Teiuș, cercetați penal dupa ce au fost opriți in trafic. Ce au descoperit polițiștii Un barbat din Alba Iulia și altul din Teiuș sunt cercetați penal dupa ce au fost opriți de Poliție, in trafic. Unul conducea fara permis, iar celalalt se afla sub influența alcoolului la volan.…

- Un barbat din Alba Iulia, dar stabilit in Germania, a fost condamnat la 4 luni și 20 de zile de inchisoare, dupa ce a mers la poliție sa iși reinnoiasca permisul fals cumparat de pe Facebook. Citește și: Parlamentarii și-au luat liber de Paștele Catolic, indiferent de religie Barbatul achiziționase…

- Un barbat din Alba Iulia, dar stabilit in Germania, a fost condamnat la 4 luni și 20 de zile de inchisoare, dupa ce a mers la poliție sa iși reinnoiasca permisul fals cumparat de pe Facebook. Barbatul achiziționase permisul in anul 2020, cand se afla in Germania. La un moment dat, a gasit un anunț pe…