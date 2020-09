Stiri pe aceeasi tema

- Supra-dependenta Uniunii Europene de importurile de materii prime ameninta sa submineze industrii vitale si sa expuna blocul comunitar la blocajele introduse de China si alte state cu resurse abundente, va avertiza Comisia Europeana în cursul acestei saptamâni, sustine Financial Times care…

- Tensiunile dintre Washington si Beijing s-au amplificat, in contextul in care China a testat rachete care pot lovi nave ori baze militare americane din zona Marii Chinei de Sud, informeaza cotidianul Financial Times, potrivit MEDIAFAX.Armata Chinei a lansat miercuri, in cadrul unui exercitiu,…

- Incantarea este determinata de faptul ca Biden intenționeaza, daca epidemia continua, sa introduca din nou o carantina aspra la nivel național, cu restricții totale asupra activitaților economice, demonstrand astfel o abordare diametral opusa poziției președintelui Trump, scrie editorialistul Ivan…

- China a amenintat Statele Unite cu represalii dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca pune capat regimului economic preferential acordat Hong Kongului si a semnat o lege ce prevede sanctiuni impotriva represiunii in teritoriul chinez autonom, informeaza miercuri dpa si AFP, conform agerpres.ro.…

- Uniunea Europeana trebuie sa vorbeasca pe o singura voce cu China daca vrea sa incheie acorduri ambitioase care sa garanteze interesele blocului comunitar, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel, exprimindu-si totodata ingrijorarea cu privire la noua lege asupra securitatii in Hong Kong,…

- Statele membre trebuie sa decida asupra unei liste de 15 tari ai caror calatori vor putea intra pe teritoriul UE de la 1 iulie si din care SUA sunt excluse, dar care include China sub rezerva reciprocitatii.

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus

- Uniunea Europeana elaboreaza noi reguli pentru a impiedica companiile subvenționate din China sau Statele Unite sa preia campioanele sale industriale sau sa caștige contracte publice, relateaza CNN.