Deși mort de zece ani, trebuie să plătească facturile la gaze „Il Giorno” prezinta o poveste care, daca n-ar fi din Italia, ar putea sa fie de la noi. Caci, suntem renumiți la astfel de chestiuni precum cea pe care o relatez mai jos. Un barbat din Milano a murit in 2012, la varsta de 84 de ani. Pana aici, nimic ieșit din comun. Toți oamenii mor. Casa in care a locuit, proprietate a unei instituții publice, a reintrat in posesia acesteia și, la scurt timp, au venit in casa alți chiriași. Nici fiica, nici nepoata barbatului nu s-au dus sa locuiasca acolo. Și nici n-a fost nicio problema pana in 2020. Insa, de atunci, urmașele barbatului decedat au inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

