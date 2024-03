Alfa Romeo va lansa noul SUV Stelvio în a doua jumătate a anului 2025 Sub conducerea Stellantis, grup format la inceputul anului 2021 prin fuziunea dintre Fiat Chrysler si producatorul Peugeot PSA, Alfa Romeo a trecut printr-un proces de redresare si a inceput o remaniere a gamei sale, cu scopul de a avea o oferta de vehicule 100% electrice catre 2027. Dupa ce a inceput reinnoirea gamei in 2022 cu SUV-ul compact Tonale, Alfa Romeo va lansa luna viitoare modelul sport compact Milano, primul vehicul electric al marcii. ”Giulia si Stelvio vor fi doua bijuterii italiene autentice, exportate in intreaga lume, afirmand Alfa Romeo drept marca globala premium a Stellantis”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul domina deciziile de achiziție a mașinilor in piețele dezvoltate, cum ar fi Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), conform studiului Deloitte 2024 Global Automotive Consumer Study. In contrast, calitatea produsului primeaza pentru consumatorii din India (65%) și Asia de Sud-Est…

- Numarul autoturismelor noi marca Dacia inmatriculate in luna ianuarie in Uniunea Europeana a fost mai mare decat cel al autoturismelor marca Renault, conform cifrelor publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Aceasta asociatie, care ii reprezinta pe cei 16 mari constructori…

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…

- La inceputul lunii februarie, basul Roberto Scandiuzzi a urcat pe scena Operei Naționale Romane din Cluj-Napoca in spectacolul „Rigoletto”. Am profitat de ocazie și va oferim in exclusivitate acest interviu cu solistul pe care il bucura, in egala masura, un spectacol la Metropolitan Opera din New York…

- Arsenal – Liverpool 3-1, Inter – Juventus 1-0 si Real Madrid – Atletico Madrid 1-1 au fost in format live score pe AS.ro. A fost o zi plina de dueluri „de foc” in campionatele tari europene. Inter a obtinut o victorie importanta in lupta pe care o duce pentru titlu in Italia. Inter s-a distantat […]…

- ”Fermierii romani au, in esenta, aceleasi probleme ca si fermierii din Franta, din Belgia, din Germaia, din Italia. Este vorba despre felul cum sunt alocate subventiile, cat pot folosi din terenul arabil, i=n ontextul in care aceste discutii au fost incheiate in 2020. NU este nimic noi. De nd s-a decis…

- Rata mortalitatii prin cancer colorectal in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 25 si 49 de ani din Uniunea Europeana si Regatul Unit este in crestere, conform unui studiu publicat recent de Universitatea din Milano, Italia, transmite agentia DPA. Una dintre cauzele cresterii numarului de decese…

- Plajele din Spania si Italia sunt pline de oameni care se bucura de un bronz de iarna. Temperaturile sunt neobisnuit de mari. In Spania au fost peste 30 de grade Celsius, un record absolut pe tot continentul. Italienii mai au putin si trec si ei la inghetata ca sa se racoreasca. Articolul Orasul din…