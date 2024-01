Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2024, in comuna Ghiroda vor fi implementate proiecte in valoare totala de 186 milioane de lei, fonduri nerambursabile. Este vorba atat de fonduri guvernamentele cat si europene. Nu mai putin de sapte mari proiecte vor fi derulate in acest an in Ghiroda sti Giarmata Vii. Acestea totalizeaza…

- Finalul de an vine cu noi proiecte aprobate pentru Consiliul Judetean Maramures. Gabriel Ștețco, administratorul județului, a aratat ca proiectul de reabilitare a celor 8 tronsoane de drumuri județene “MARA NORD” – SMIS 303555 – valoare 125 MIL EURO, a fost declarat admis cu 89 de puncte. „Parcul Industrial…

- Luni, 18 decembrie, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, și managerul George Alexandru Oros, au facut recepția noului parc fotovoltaic amplasat la Spitalul Județean Baia Mare, care va aduce o economie consistenta de 2 milioane lei/an la cea mai mare unitate medicala din Maramureș.…

- Primele trei parți ale materialului „Un județ dupa chipul și asemanarea lui Ionel Arsene” le puteți citi aici , aici , aici și aici . Proiecte ratate sau abandonate Cele trei proiecte amintite deja nu sunt singurele la care s-a renunțat la spital. Ultimul ratat/sabotat/abandonat era un proiect vital…

- Moment important pentru invațamantul sucevean, luni, 6 noiembrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, unde in prezența partenerilor și a conducerii instituției a fost lansat cel mai mare proiect din istoria USV, de 25 de milioane de euro.„Performanța in formarea ...

- Consiliul Judetean (CJ) Arad continua proiectul construirii unui complex matern-pediatrie, estimat la 115 milioane de euro, care initial a fost pe lista de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar in luna septembrie ministrul Sanatatii a anuntat ca a fost scos odata cu alte…

- Prebet, producator de prefabricate din Aiud, a obținut un contract pe doi ani in valoare de 11,7 milioane de euro pentru proiecte feroviare Prebet, producator de prefabricate din Aiud, a obținut un contract pe doi ani in valoare de 11,7 milioane de euro pentru proiecte feroviare Producatorul roman de…

- In vederea atingerii obiectivelor asumate in strategia de dezvoltare a companiei, Impact a lansat pe 2 octombrie o emisiune de obligațiuni. Impact a oferit in vederea subscrierii 80 (optzeci) de obligațiuni la purtator seria IMP27, avand fiecare o valoare nominala de 100.000 euro și o valoare nominala…