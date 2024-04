Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, cu afaceri in IT, industrii creative, sectorul agroalimentar și alte domenii, vor putea obține granturi de cate 500.000-2,5 milioane EUR pe proiect, pentru activitați de cercetare-dezvoltare, in cadrul…

- Parchetul European a dezvaluit cifre surprinzatoare in ceea ce privește investigațiile privind suspiciunile de frauda cu privire la fondurile Uniunii Europene in Bulgaria, cu un numar de 203 cazuri in curs de examinare, care se ridica la 884,9 milioane de euro, transmite Novinite.com. Potrivit unui…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 7 județe ale regiunii Sud-Muntenia, cu afaceri diverse, de la construcții, IT și cabinete medicale pana la hoteluri, spalatorii auto și ateliere de mobila, vor putea obține noi granturi, de cate 300.000-3 milioane EUR pe proiect, printr-o noua…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii Vest pot obține granturi de cate 200.000-4 milioane de euro pentru afaceri in domenii diverse, de la hoteluri, restaurante sau sali de fitness la construcții, mobila ori confecții, printr-o noua schema de fonduri europene…

- Educația targovișteana, la un nou moment important, dupa ce, practic, a intrat deja in linie dreapta cel mai mare proiect care a vizat vreodata dotarea școlilor targoviștene. Proiectul este finanțat din bani europeni, deci fara a cheltui vreun leu din bugetul local, și nu face parte din Programul Operațional…

- Anul 2023 a adus noi atribuții pentru autoritatea de concurența, care și-a continuat, de asemenea, activitatea in monitorizarea piețelor, deschizand investigații acolo unde au existat indicii de incalcare a legii. „In 2023 am avut o activitate intensa: am deschis cele mai multe investigații din ultimii…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) cu afaceri diverse, de la IT și sali de fitness pana la hoteluri și cabinete medicale, pot obține granturi de cate 200.000-1,5 milioane EUR, pentru investiții in cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, intr-un apel de proiecte care urmeaza…

- Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM) europene, inclusiv din Romania, care dezvolta tehnologii in domeniul apararii vor putea obține noi finanțari printr-un nou mecanism investițional, in valoare de 175 de milioane EUR, lansat vineri de Uniunea Europeana.