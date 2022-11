Camera Deputatilor a aprobat, luni, cu 243 de voturi „pentru” si 10 „impotriva” incuviintarea cererii DNA privind efectuarea unei perchezitii informatice in cazul lui Daniel Tudorache. Deputatul PSD a declarat, in plen, ca nu are nimic de ascuns si vrea sa se voteze in favoarea perchezitiei. Votul in plen a fost secret, cu bile. Deputatul […] The post Deputatul Daniel Tudorache, lasat fara imunitate. Camera Deputaților a aprobat prin vot cererea DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .