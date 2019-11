Deputatul Adrian Todoran: Duminică, țara are nevoie de noi toți,…

Deputatul Adrian Todoran: Duminica, țara are nevoie de noi toți, sa dam un vot inteligent pentru un viitor mai bun al Romaniei Presedintele Theodor Paleologu va lupta pentru o Romanie respectata, educata, performanta Trei dimensiuni ale unei Romanii ce are nevoie de o schimbare radicala. Prin siguranta si respect fata de cetatean, educatie si performanta. Deputatul Adrian Todoran, vicepresedinte al Partidului Miscarea Populara, afirma ca Theodor Paleologu, candidatul formatiunii pentru functia de presedinte al Romaniei, este omul care are determinarea si capacitatea de a atinge aceste deziderate.…