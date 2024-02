Stiri pe aceeasi tema

- "Ce vedem astazi este unirea PSD si PNL. Aceasta e adevarata comasare: a PSD cu PNL. Vorbim de un partid unic care lupta impotriva romanilor. Alianta Dreapta Unita a decis sa aiba candidati comuni la toate randurile de alegeri din 2024. Nu ii vom lasa sa fure votul romanilor. Nu ii vom lasa ca intelegerile…

- Surse politice susțin ca liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au cazut de acord ca alegerile sa fie comasate. Comasarea ar viza atat alegerile locale cu alegerile europarlamentare, cat si alegerile prezidențiale cu cele parlamentare. Tot surse politice au declarat ca ințelegerea vine…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, și președintele PSD, Marcel Ciolacu, se vor intalni luni la amiaza, pentru a relua discuția despre o posibila comasare a unor runde de alegeri, in anul 2024. Cel mai probabil, in ziua fixata pentru alegerile europarlamentare, 9 iunie 2024, se vor desfașura și alegerile…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- Președintele USR, Catalin Drula, nu este de acord cu varianta comasarii alegerilor, afirmand ca o astfel de opțiune l-ar plasa premierul Marcel Ciolacu in aceeași “barca” cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko. “Comasarea alegerilor, despre care se tot discuta, este o ticalosie. Suntem cu…