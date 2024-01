Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca a "incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza" si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene "in centrul si sudul acestui teritoriu".STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va incepe joi un turneu diplomatic in Orientul Mijlociu cu o escala in Israel, a anuntat miercuri seara un oficial american, pe fondul temerilor tot mai mari legate de o escaladare a razboiului dintre Israel si palestinienii din Hamas, informeaza news.ro.Inaltul…

- Israelul a luptat pentru a prelua controlul deplin al nordului Gazei de la militanții Hamas, in timp ce liderii americani și israelieni au discutat despre perspectivele razboiului care dureaza de 11 saptamani, dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a facu

- Armata israeliana iși continua ofensiva in Gaza pentru a distruge complet intreaga infrastructura Hamas și pentru a rasturna de la putere milițiile islamiste care au condus autocratic in Fașie din 2007. Dar angajamentul, care se anunta lung și dureros nu se va incheia cu distrugerea Hamas, deoarece…

- Israelul va incepe joi instituirea unei pauze de 4 ore in nordul Fașiei Gaza, pentru a permite oamenilor sa fuga de ostilitați, a anunțat Casa Alba, in ceea ce a numit "un pas in direcția corecta".

- Departamentul de Stat al SUA ii sfatuieste pe americanii aflati in Liban "sa plece acum, cat timp zborurile comerciale raman disponibile, ca urmare a situatiei imprevizibile in materie de securitate", relateaza CNN.O alerta de securitate actualizata, transmisa vineri de Ambasada SUA, ofera mai multe…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat sambata, in discursul sau de deschidere la Summitul pentru pace de la Cairo, ca stramutarea forțata sau interna a palestinienilor ar fi o crima de razboi, transmite Reuters. Summitul are loc in contextul in care Israelul pregatește un atac terestru asupra Gaza,…