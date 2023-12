Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este apt pentru functia de presedinte", conform celui de-al 14-lea amendament la Constitutie, care exclude de la raspunderea publica pe cei care s-au implicat in acte de "insurectie", a declarat intr-un document oficial secretarul democrat al statului Maine, Shenna Bellows, insarcinata cu organizarea…

