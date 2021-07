DEFECȚIUNE TEHNICĂ – prima cauză probabilă a aterizării forțate a elicopterului american Principala cauza a aterizarii forțate a elicopterului american pare a fi, din primele informații, o defecțiune tehnica. Cauzele producerii incidentului aviatic vor fi cunoscute de romani doar daca americanii vor furniza informații despre toate detaliile pe care le vor ancheta acum. A fost deschisa o ancheta la care participa atat personal aviatic roman, cat și […] The post DEFECȚIUNE TEHNICA – prima cauza probabila a aterizarii forțate a elicopterului american appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

