In cursul zilei de azi, directoarea școlii „Nicolae Titulescu” din București, instituția de invațamant unde un copil in varsta de opt ani a fost violat de doua ori, in baie, de doi colegi mai mari, a facut primele declarații. Cadrul didactic spune, printre altele, ca a considerat oportun sa fie pastrata discreția in acest caz.