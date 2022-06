Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu se opune aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza cnn.com. “Uniunea Europeana nu este un bloc militar-politic, spre deosebire de NATO, drept urmare noi am spus mereu si eu am spus mereu ca pozitia noastra este constanta, de inteles, nu avem nimic impotriva”, a spus Putin vineri, 17 iunie. “Este decizia fiecarei tari sa se alature sau nu unor asociatii economice si depinde de acestea din urma sa accepte sau nu noile state ca membri. Statele din Uniunea Europeana sa decida ele insele. Daca va fi in beneficiul sau in detrimentul Ucrainei,…