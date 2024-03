Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, urmarit penal internațional, va vizita Turcia si va purta discutii cu liderul turc, Erdogan, dupa simulacrul de alegeri care va avea loc in Rusia in martie, a transmis, luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Conform purtatorului de cuvant al lui Putin,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Liderii Grupului celor Sapte natiuni industrializate vor discuta despre o noua teorie juridica care ar permite confiscarea bunurilor rusesti inghetate, cand se vor intalni in februarie, au declarat joi doua surse familiare cu planurile si un oficial britanic. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…