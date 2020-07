Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican american Tom Cotton a starnit noi controverse in SUA dupa descrierea sclaviei ca un „rau necesar” drept raspuns la o initiativa a publicatiei New York Times de a pune sclavia in centrul programei scolare din SUA.

- Fostul premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, susține ca sprijina o lege care sa permita instituirea unor masuri clare in situații de risc epidemiologic. In acest sens „manipularile pentru care pana și Goebbels, cu al sau Minister al Propagandei, ar fi fost invidios, trebuie sa inceteze”.Citește…

- Premierul Ludovic Orban recomanda oamenilor sa nu țina cont de decizia CCR privind neconstituționalitatea unor masuri din epidemie, ci sa acționeze responsabil. „CCR nu e la prima decizie care zadarnicește eforturile noastre pentru a apara sanatatea și viața cetațenilor. Intre starea de urgența și de…

- Jean Kennedy Smith, sora cea mai tanara si ultima dintre fratii supravietuitori ai fostului presedinte american John F. Kennedy, a murit miercuri, la varsta de 92 de ani, in casa ei din Manhattan, a confirmat joi fiica sa Kym pentru New York Times, transmit dpa si EFE, preluate de Agerpres.Jean a fost…

- Fostul presedinte american Bill Clinton si scriitorul James Patterson pregatesc un al doilea roman, care va fi lansat dupa trei ani de la „The President is Missing”, informeaza New York Times potrivit news.ro.Romanul „The President’s Daughter” este programat sa fie lansat in iunie 2021. In…

- Ziarul Unirea VIDEO| Marcel Vela, declarație controversata: Sunati la 112 daca cineva nu are masca in metrou si stranuta Intr-un interviu pe canalul de YouTube al lui George Buhnici, Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat, ca o persoana care intra la metrou fara masca și stranuta s-ar putea alege…

- Prezent intr-un podcast la George Buhnici, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a vorbit depre obligativititatea purtarii maștii in spațiile publice și despre eventuale sancțiuni pentru cei care stranuta in metrou fara sa aiba o protecție. George Buhnici: „Daca vedem langa noi in metrou pe cineva…

- Ambasadorul Maltei in Finlanda si-a dat demisia duminica dupa ce a comparat-o pe Angela Merkel cu Adolf Hitler, a declarat ministrul Afacerilor Externe din Malta intr-un comunicat, citat de Reuters.