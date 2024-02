Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș afirma ca Victor Ponta este principalul vinovat pentru situația de la Roșia Montana. „Hai, Victor Ponta, fii curajos, asuma-ți raspunderea. Și explica-i și lui Marcel adevarul”, cere fostul premier. ”Cand nu fura pentru ei, pesediștii fura pentru alții. Așa se traduce situația de la Roșia…

- Antreprenorul american Elon Musk nu va primi un mega bonus in valoare de 55,8 miliarde de dolari (aproximativ 51 de miliarde de euro). O judecatoare din statul american Delaware considera suma „disproporționata” și a blocat incasarea ei. Consiliul de administrație al companiei Tesla i-a acordat bonusul…

- Cinci ani de inchisoare, maximul posibil - aceasta a fost sentinta pronuntata luni de un judecator federal din Washington impotriva lui Charles Littlejohn. Barbatul de 38 de ani, fost angajat al Serviciului de Venituri Interne (IRS, Fiscul american - n.r.), a fost condamnat pentru ca a furnizat cotidianului…

- Donald Trump a vorbit la un miting electoral in New Hampshire despre „tehnologia incredibila” pe care o dețin Statele Unite in domeniul militar, spunand ca a vazut lucruri greu de crezut cand a fost președinte. El s-a lansat apoi intr-o descriere plina de gesturi și onomatopee a modului in care funcționeaza…

- In urma cu aproape doi ani, Tesla anunța primul sau robot umanoid , Optimus, care a fost prezentat pe scena sub forma unui barbat intr-un costum de Spandex. Acest robot ar urma sa inlocuiasca oamenii in fabricile Tesla și in alte situații unde sunt realizate sarcini repetitive, iar anul trecut Elon…

- Mama miliardarului american Elon Musk a spus ca președintele american Joe Biden il impiedica pe fiul ei sa schimbe lumea in bine. Femeia a scris despre asta pe pagina sa din rețelele de socializare. May Musk și-a facut declarația in legatura cu o declarație recenta a membrului Comisiei Federale pentru…

- Cand a dat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC), din cadrul Universitații din București, Elena credea ca jurnaliștii sunt bine platiți, iar oportunitațile de a cunoaște oameni sunt peste tot. „Imi imaginam ca o sa venim la facultate și ca o sa ne invețe, o sa vorbim ca prezentatorii…