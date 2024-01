Deciziile de recalculare a pensiilor sosesc începând din luna mai Potrivit informațiilor primite de la Casa Județeana de Pensii Salaj (CJP Salaj), pensionarii iși vor primi decizia de recalculare a pensiilor, avand in vedere noile condiții impuse de noua lege a pensiilor, incepand cu luna mai a cestui an. Avand in vedere ca foarte mulți salajeni sunt ingrijorați cu privire la pensia cu care vor ramane in urma recalcularii, conducerea CJP Salaj precizeaza ca „nicio pensie nu va scadea dupa recalculare. Pensionarii trebuie sa știe ca in conformitate cu noile modificari ale legii pensiei, se precizeaza foarte clar ca in… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

