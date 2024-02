Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ea a spus, la Antena 3, ca in cazul in care unii pensionari vor avea pensii mai mici ca urmare a recalcularii, ei vor ramane…

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile de recalculare a pensiilor , pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat duminica la Antena 3, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a anunțat ca din lunile mai-iunie pensionarii vor incepe…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat ca noua Lege a Pensiilor va aduce o creștere pentru peste 3 milioane de pensionari, incepand cu luna septembrie. Ministrul a ținut sa precizeze ca niciun pensionar nu va avea venituri mai mici, chiar daca la recalculare nu-i va crește pensia, asta…

- Ministrul Muncii a spus ca perioadele de armata, studii, somaj vin cu puncte suplimentare. „Pentru a incuraja perioada de contributivitate, peste perioada de 25 de ani avem puncte suplimentare, a mai spus ea.„In opinia noastra, este o lege simpla si clara”, a spus Simona Bucura Oprescu.Ea a mai aratat…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat duminica, ca in noua lege a pensiilor, avem un articol care spune clar ca de acum inainte, in fiecare, an, in luna ianuarie, trebuie sa avem majorarea pensiilor cu rata inflatiei plus jumatate din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat duminica, ca in noua lege a pensiilor, avem un articol care spune clar ca de acum inainte, in fiecare, an, in luna ianuarie, trebuie sa avem majorarea pensiilor cu rata inflatiei plus jumatate din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.…

- ”Vreau sa fie foarte clar pentru toti romanii ca legea pensiilor este sustenabila, doi, ca da, sunt bani in buget pentru a finanta cheltuiala cu pensiile si trei, este foarte important ca pensionarii sa stie ca in anul 2024 toate pensiile vor creste, nicio pensie nu nu va scadea. Vom avea momentul T0,…

- Ministrul Muncii a spus ca perioadele de armata, studii, somaj vin cu puncte suplimentare. „Pentru a incuraja perioada de contributivitate, peste perioada de 25 de ani avem puncte suplimentare, a mai spus ea.„In opinia noastra, este o lege simpla si clara”, a spus Simona Bucura Oprescu.Ea a mai aratat…