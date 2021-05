Restaurantele ar putea fi redeschise la interior, la 30% din capacitate, iar spectacolele ar putea fi reluate in București dupa ce rata de infectare a scazut sub pragul de trei la mie, in ultimele zile. Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti (CMSU) va discuta, de la ora 11.00, deschiderea restaurantelor la interior și a salilor de spectacol, in proportie de 30%. Decizia care urmeaza sa fie luata va intra in vigoare luni la ora 00.00, spunea sambata prefectul Alin Stoica. Timp de doua zile, rata de infectare cu SARS-CoV-2 s-a situat sub 3 la mia de locuitori in Capitala. Rata…