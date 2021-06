Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Marea Britanie continua sa ramana in zona roșie, in schimb Franța a trecut in zona galbena. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea in…

- Peste o suta de toalete publice din toata Capitala au fost sigilate, deoarece Primaria condusa de Nicușor Dan nu a achitat datoriile catre furnizorul de servicii, informeaza libertatea.ro. Contractul incheiat de fosta administrație, care prevedea funcționarea a sute de toatele publice, a expirat in…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, noile masuri de relaxare a restricțiilor COVID-19, precizand ca de la 1 iunie, vor fi luate și alte masuri. Printre acestea se numara ridicarea carantinei de noapte și eliminarea obligativitații maștii in aer liber, cu unele excepții. Masurile care intra in vigoare…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost externat din spital, dupa 3 saptamani in care a primit tratament pentru coronavirus. El a declarat pentru ziare.com ca a fost externat impreuna cu soția, a ajuns acasa și se simte bine. In urma cu trei saptamani, actorul in varsta de 81 de ani, care a fost supus acum…

- Numarul cazurilor de infectari la nivelul intregii țari ar fi cu mult mai mare fața de ce se raporteaza zilnic.Beatrice Mahler, managerul Spitalului “Marius Nasta” a avansat o cifra ingrijoratoare, intr-un interviu televizat. Medicul apreciaza ca numarul real de infectari zilnice ar fi de aproximativ…

- Pfizer/ BioNTech a formulat o cerere de extindere a autorizarii de urgenta a vaccinului contra Covid-19 la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, scrie AFP. Cererea a fost adresata autoritaților SUA, insa Alianta Pfizer/ BioNTech intentioneaza sa faca solicitarea si „altor autoritati de…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a avut o declarație dura privind regulile de inmormantare impuse familiilor ale caror rude au decedat din cauza Covid-19. Inaltul prelat ii acuza pe ministrul Sanatații, Vlad, Voiculescu, pe președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu de “lipsa de respect…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, ca sunt 167 de copii cu COVID-19 internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati. Voiculescu a precizat ca Romania inregistreaza duminica doua „recorduri” nedorite si anume numarul pacientilor cu COVID-19…