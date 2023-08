Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca polițele RCA emise de societatea falimentara Euroins au fost prelungite cu trei luni. „Motivul acestei modificari cred ca este legitim. Sunt inca in vigoare 1,8 milioane de polițe RCA emise de Euroins, iar daca s-ar pastra termenul actual de expirare, 8 septembrie, este evident ca ar exista un real pericol de scadere a gradului de cuprindere in asigurarea obligatorie RCA a unui segment uriaș din parcul auto național”, a afirmat premierul Ciolacu. Tribunalul București a deschis, in luna iunie, procedura falimentului companiei de asigurari Euroins Romania, confirmand…