- Autoritatile turce au suspendat competitiile sportive interne „pana la noi ordine”, in urma cutremurului devastator din sud-estul tarii, care a lovit si statul vecin Siria, ucigand in total peste 4.

- Cel putin 4.372 de morti au fost confirmati dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 a zguduit Turcia si Siria luni dimineata, transmite seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. Bilantul Turciei a crescut la 2.921 de persoane incepand de marti dimineata, potrivit lui Iaunus Sezer, seful…

- Dupa cutremurele din Turcia și Siria, care au avut loc in urma cu cateva ore, un mare campion al Turciei a facut un apel disparat catre populație. Imaginile cu Volkan Demirel, in lacrimi, au ajuns virale in intreaga lume. Declarațiile terifiante ale sportivului.

- Turcia traiește din nou o drama. Cutremurul devastator care a lovit aceasta țara a provocat moartea a peste 900 de persoane și mai multe mii de raniți, iar bilanțul dramatic este in creștere. Una dintre provinciile afectate este Gaziantep, unde se afla echipa la care joaca Alexandru Maxim. Internaționalul…

- Pista aeroportului Hatay a fost grav afectata, in urma cutremurului de 7,8 grade care a lovit Turcia, luni, 6 februarie, scriu agenția DHA și portalul AirportHaber . Imaginile difuzate pe rețelele sociale arata cum in pista aeroportului din regiunea Hatay care deservește orașele Antakya și Iskenderun,…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica de la ora la ora. Autoritațile anunța ca aproape 200 de persoane au murit in... The post Aproape 200 de morți in urma cutremurului din Turcia și Siria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

