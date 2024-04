VIDEO. Imagini din timpul cutremurului de 7 grade din Taiwan: oameni sub dărâmături, clădiri prăbușite. Pisicile au prevestit seismul Noi imagini din timpul cutremurului puternic care a lovit miercuri Taiwanul. Cel puțin 7 persoane au murit și peste 700 au fost ranite dupa seismul de peste 7 grade. Zeci de cladiri s-au prabușit, in timp ce pompierii cauta oameni sub daramaturi. Autoritațile spun ca peste 70 de persoane sunt blocate iar salvatorii se grabesc […] The post VIDEO. Imagini din timpul cutremurului de 7 grade din Taiwan: oameni sub daramaturi, cladiri prabușite. Pisicile au prevestit seismul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de peste 7 grade a lovit, miercuri, Taiwanul. Seismul puternic a provocat victime, dar și pagube materiale. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a zguduit Taiwan miercuri, patru persoane pierzandu-și viața și alte zeci fiind ranite, potrivit Reuters. Este cel mai puternic seism care…

- Imagini surprinse joi dupa-amiaza in Valle d’Aosta, in Alpii italieni, arata cum pasagerii dintr-o instalatie de telescaun sunt zguduiti violent de rafale de vant extrem de puternice, relateaza Le Figaro. Vantul s-a intetit pe neasteptate la Breuil-Cervinia, in Alpii italieni, iar schiorii care stateau…

- Pe imaginile surprinse cu o camera de bord se poate observa cum șoferul camionului a pierdut controlul, pe centura Avrigului, a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un autoturism care circula regulamentar. Camionul a cazut de pe viaduct. Impactul a fost devastator – trei oameni au murit pe loc. Tragedia…

- Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Un grup pentru drepturile omului sustine ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News și News.ro. Imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Meiji din Tokyo a creat pentru prima data in Japonia, alaturi de compania americana de biotehnologie eGenesis, porci modificati genetic pentru transplanturi de celule si organe la om, scrie EFE, preluata de Agerpres. Echipa aflata in fruntea cercetarii in…

- Un adolescent de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania. El face parte dintr-o grupare care ar comite asasinate si atacuri cu bomba. Reprezentantii Politiei Romane au anuntat joi, ca politistii Directiei de Investigatii Criminale – Serviciul Urmariri,…

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1.004 de persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Mai mulți condamnați nu fost insa nici acum aduși in țara, ultimul caz cunoscut fiind cel al fostului…

- O nonagenara a fost scoasa in viata de sub daramaturi in Japonia, la cinci zile dupa seismul puternic care a lovit aceasta tara si in urma caruia au murit cel putin 126 de persoane, informeaza DPA, citata de Agerpres.ro. Femeia a fost descoperita sambata sub ruinele unei case prabusite in orasul de…