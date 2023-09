Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Potrivit surselor noastre, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupusul dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 Mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

