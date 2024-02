Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, un judecator de la Tribunalul Bucuresti a dispus eliberarea lui Tudor Duma si plasarea lui sub control judiciar, decizie anulata marti de Curtea de Apel Bucuresti.Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri…

- Curtea de Apel București a admis contestația Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, hotarand ca Tudor Duma, cunoscut sub numele de Maru, ramane in arest preventiv. Duma este cel care il aproviziona cu droguri pe șoferul drogat care a provocat accidentul mortal din 2 Mai.

- Decizia magistraților va fi atacata la Curtea de Apel București de procurorii anti-mafia. Dealerul de droguri se afla in arest preventiv din luna septembrie a anului trecut, iar in decembrie a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT. Hotararea instanței este una surprinzatoare pentru ca vine imediat…

- Tudor Duma, cunoscut și sub numele de Maru, figura centrala in rețeaua de trafic de droguri asociata cu Vlad Pascu, se afla acum in centrul atenției judiciare. Arestat și acuzat de trafic de substanțe interzise, acest tanar este pe cale sa fie eliberat din inchisoare, dupa ce a obținut o decizie controversata…

- Decizia magistraților va fi atacata la Curtea de Apel București de procurorii anti-mafia. Dealerul de droguri se afla in arest preventiv din luna septembrie a anului trecut, iar in decembrie a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT. Hotararea instanței este una surprinzatoare pentru ca vine imediat…

- Costin Anton Constantin și Ștefan Ciprian Constantin vor fi plasați la domiciliu, in urma deciziei, care a fost data vineri, de judecatorii de la Curtea de Apel București. Tudor Duma, cunoscut drept ”Maru”, ramane in arest preventiv.„Se inlocuiește masura arestarii preventive dispusa fața de inculpați…

- Costin Anton Constantin și Ștefan Ciprian Constantin vor fi plasați la domiciliu, in urma deciziei, care a fost data vineri, de judecatorii de la Curtea de Apel București. Tudor Duma, cunoscut drept ”Maru”, ramane in arest preventiv.„Se inlocuiește masura arestarii preventive dispusa fața de inculpați…